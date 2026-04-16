У Польщі перекинувся автобус з українцями

Інцидент стався 15 квітня на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув
фото: Пожежна служба Ланьцута

Унаслідок аварії постраждав водій автобуса та один пасажир

Поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства Польщі автобус в’їхав в бар'єрну огорожу та перекинувся. У транспорті перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Як зазначається, аварія сталася у середу, 15 квітня, на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув. За словами правоохоронців, 56-річний водій втратив керування автобусом, з’їхав з дороги та врізався, після чого транспорт злетів з дороги.

56-річний водій автобуса втратив керування та з’їхав з дороги
Водій автобуса та один пасажир зазнали травм, їх було доправлено до лікарні. Поліція вказує, що на момент аварії водій був у тверезому стані.

Першими постраждалим надали допомогу військові пожежної бригади 23 тактичної авіабази та екіпаж військової швидкої допомоги з 21 бригади підготовки, які колоною їхали повз місце аварії.

Нагадаємо, у центральній Каліфорнії через густий туман сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше 59 автомобілів.

До слова, у штаті Теннессі США внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю шкільного автобуса загинули двоє учнів. Щонайменше семеро постраждалих були доставлені до лікарень, ще 19 осіб доставили до медзакладу, де їх оглянули та згодом виписали.

Як повідомлялося, у самому центрі Мілана сталася масштабна транспортна пригода: трамвай зійшов з рейок та протаранив будівлю на проспекті Вітторіо Венето. Трагедія, що забрала життя двох людей, трапилася у п'ятницю, 27 лютого.

