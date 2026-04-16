У Польщі перекинувся автобус з українцями

Унаслідок аварії постраждав водій автобуса та один пасажир

Поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства Польщі автобус в’їхав в бар'єрну огорожу та перекинувся. У транспорті перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Як зазначається, аварія сталася у середу, 15 квітня, на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув. За словами правоохоронців, 56-річний водій втратив керування автобусом, з’їхав з дороги та врізався, після чого транспорт злетів з дороги.

56-річний водій автобуса втратив керування та з’їхав з дороги фото: Пожежна служба Ланьцута

Водій автобуса та один пасажир зазнали травм, їх було доправлено до лікарні. Поліція вказує, що на момент аварії водій був у тверезому стані.

Першими постраждалим надали допомогу військові пожежної бригади 23 тактичної авіабази та екіпаж військової швидкої допомоги з 21 бригади підготовки, які колоною їхали повз місце аварії.

