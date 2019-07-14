Вулицю Соборну на два тижні перекриють для транспорту



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Під час закриття вулиця не будуть ходити трамваї

Через реконструкцію трамвайних колій, з 15 по 29 липня на вулиці Соборній перекриють рух транспорту. Трамваї №1, 4, 6 не курсуватимуть в обох напрямках. На час проведення робіт частково зміниться схема руху маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

У зв’язку з виконанням робіт по реконструкції трамвайної колії по вул. Соборній та враховуючи проведення робіт по вул. Замостянській з 5:30 15 липня по 29 липня буде повністю зупинений рух трамваїв №1, 4, 6 в обох напрямках та перекрито рух іншого громадського транспорту по вул. Соборній в одному напрямку – від вул. Мури до вул. Миколи Оводова.

На період реконструкції трамвайної колії буде запроваджено тимчасовий автобусний маршрут №15 «Залізничний вокзал – Лікарня ім. Пирогова» – в обох напрямках по вул. Батозькій, вул. Стрілецькій, вул. Винниченка, вул. Академіка Янгеля, вул. Київській, вул. Чорновола, вул. Театральній, вул. Соборній, вул. Пирогова.

Тролейбуси маршрутів № 4 «Вишенька - Лугова», № 5 «Залізничний вокзал – Вишенька», № 10 «Вишенька – Чехова», № 11 «Залізничний вокзал – Князів Коріатовичів», № 12 «Аграрний університет - Чехова», № 14 «Залізничний вокзал – Аграрний університет», автобуси маршрутів № 19 «Вишенька – Немирівське шосе», № 24 «Вул. Бучми (ліс) – Вишенька», № 25 «Вишенька – Залізничний вокзал», № маршрутні таксі № 25Н «Вишенька – Залізничний вокзал (нічний)», № 32А «Сабарів – Залізничний вокзал» будуть рухатись в напрямку просп. Коцюбинського за затвердженими маршрутами (по вул. Соборній); в напрямку пл. Гагаріна – по вул. Київській, вул. Чорновола, вул. Театральній.

Автобуси маршруту №22 «Мікрорайон «Академічний» - Залізничний вокзал» та маршрутні таксі № 22А «Лікарня ім. Ющенка – Муніципальний ринок» будуть рухатись в напрямку просп. Коцюбинського за затвердженими маршрутами (по вул. Соборній); в зворотному напрямку – по вул. Соборній, вул. Мури, вул. Князів Коріатовичів.

Маршрутні таксі № 29А «Пирогово – Вул. Чехова (ТЦ «Грош»)» будуть рухатись в обох напрямках по вул. Соборній, вул. Театральній, вул. Чорновола, вул. Київській, вул. Академіка Янгеля, вул. Винниченка, вул. Острозького, вул. Замостянській, просп. Коцюбинського.

На час перекриття руху трамваїв № 1, 4, 6 придбані місячні проїзні квитки на трамвай будуть діяти також у тролейбусах та автобусах.

З 15 по 29 липня буде повністю перекрито рух приватного автотранспорту по вул. Соборній в обох напрямках на ділянці від вул. Мури до вул. Миколи Оводова. Рух приватного автотранспорту буде організовано в об’їзд по вулицях Театральній, Миколи Оводова, Магістратській, Мури, Князів Коріатовичів.