Як споруджують у Вінниці нову спортивну арену європейського зразка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єдиний міський стадіон європейського класу, що здатен приймати міжнародні змагання, незабаром має з’явитися на території вінницького Палацу дітей та юнацтва.

17 травня, оглянути будівництво нової спортивної споруди приїхала делегація з мерії на чолі з міським головою. Тут вже повним ходом тривають роботи: майбутнє футбольне поле засипали щебнем, навколо – робітники прокладають мережі.

Стадіон обіцяють збудувати за євростандартами: чи то жартома, чи то всерйоз чиновники кажуть, що спортивна арена зможе прийняти навіть фінал дитячої Ліги Чемпіонів.

Цікаво, що кошторисна вартість будівництва складала 37 мільйонів гривень, однак в результаті тендерних процедур, її вартість вдалося зменшити понад вдвічі – до 19 мільйонів гривень. Керівник профільного департаменту запевнив: підрядник – потужна фірма, котра здатна виконати такий обєм робіт за заявлені кошти.

Окрім футбольного поля тут також збудують трибуни на 430 глядачів, окрім того, частина місць буде облаштована для маломобільних категорій громадян. Також у підтрибунній зоні створять дві роздягальні для спортивних команд, будуть санвузли для вболівальників, а поруч – парковка на майже півсотні авто та двох автобусів. Усі роботи планують завершити до нового навчального року.

Окрім того тут також буде облаштовано нове освітлення та систему відеоспостереження. Також планують розширити виїзд на Хмельницьке шосе з боку вулиці Аарабея: наразі рух по Арабея перекрито, позаяк працівники саме зараз тут прокладають комунікаційні мережі.

Водночас мер міста Сергій Моргунов публічно попросив відповідальних чиновників по можливості зберегти на території наявні дерева, окрім берези, яка візуально виглядає засохлою.

«Цей стадіон – не лише для Палацу дітей та юнацтва, ним зможуть користуватися всі вінничани. Передусім ця споруда стане в нагоді й для сусідньої 26-ої школи та для всіх мешканців району», – зазначив міський голова.





Джерело: VЕЖА