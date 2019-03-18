Як у Вінниці святкуватимуть 75 річницю визволення міста від фашистських загарбників. Программа заходів



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До 75 річниці визволення Вінниці від фашистських загарбників у місті відбудуться уроки пам’яті, історичні години та тематичні зустрічі

На цьому тижні відзначатимуть 75 річницю визволення Вінниці від фашистських загарбників. Для школярів проведуть виховні години, зустрічі. У бібліотеках пройдуть уроки пам’яті, історичні години тощо. На Європейській площі відбудеться покладання квітів до Меморіалу Слави та Пам’ятного знаку Небесній Сотні та Героям АТО з нагоди 75 річниці визволення Вінниці.

У школах міста заплановані тематичні уроки, зустрічі, виховні години на теми: «Імена героїв», «Вінниччина в роки Другої світової війни» тощо. Відбудуться круглі столи «Уроки, які дає нам історія», «Чи можливий світ без війни». Для учнів молодших класів проведуть виховні заходи «Цінність миру на планеті». У шкільних музеях будуть тематичні екскурсії «Уроки пам’яті у музеї». Також пройдуть бібліотечні зустрічі, виставки художньої літератури «Війна і література».

У закладах культури також відбудуться заходи до річниці визволення Вінниці. 19 березня о 12:00 у бібліотеці-філії №6 відбудеться тематичний перегляд «Дорогами мужності і слави». Також цього дня о 14:00 у Центральній міській бібліотеці пройде урок мужності «Пам’ять серця». Читайте також Дамаск збирається захопити території, які нині контролюють сирійські курди Сьогодні, 17:57

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20 березня о 15:00 у бібліотеці №6 відбудеться урок-реквієм «Вічна пам’ять героям». У філії №2 о 15:00 розпочнеться урок пам’яті «На Шляху до Перемоги», а у бібліотеці №16 о 13:30 буде організовано бібліографічний огляд літератури «Весна визволення: І озвались спомином ті дні».

Цього ж дня з 10:30 почнеться історичний захід «Пам’яті наших земляків присвячуємо» у бібліотеці №7. А о 12:50 аналогічна зустріч під назвою «В серцях і книгах пам'ять про війну» відбудеться у Центральній бібліотеці дітей та юнацтва. У філії №11 з 10:30 розпочнеться День інформації «Кожний день, кожний час пам’ятати», а в бібліотеці №8 протягом дня триватиме захід «Хронограф «Миттєвості війни».

Наступного дня – 21 березня у бібліотеці №1 пройде історична година «Весна визволення «І озвались спомином ті дні».