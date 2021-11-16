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    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)

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    Дмитро Шкарбун загинув 14 липня 2014 року у Краснодонському районі Луганської області - На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    Дмитро Шкарбун загинув 14 липня 2014 року у Краснодонському районі Луганської області
    фото Бригада транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди

    Військовослужбовці висадили кілька десятків яблунь та встановили пам’ятний камінь із нагадуванням про приклад мужності і героїзму офіцера

    На Вінниччині висадили кілька десятків яблунь і встановили пам’ятний камінь у пам’ять про льотчика Дмитра Шкарбуна, який загинув на війні на Донбасі.

    Про відкриття саду повідомили на сторінці Бригади транспортної авіації імені Героя України Дмитра Майбороди, що дислокується в Гавришівці, у Facebook.

    Дмитро Шкарбун загинув 14 липня 2014 року у Краснодонському районі Луганської області, разом із вінничанином Дмитром Майбородою. Військово-транспортний літак Ан-26(б/н 19), яким вони керували на висоті 6,5 тис. м, підбили керованою ракетою класу «повітря-повітря» із території Російської Федерації.

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    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)
    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)

    Чоловіки до останнього залишалися за штурвалом, що дозволило іншим членам екіпажу евакуюватися.

    Військовослужбовці висадили кілька десятків яблунь та встановили пам’ятний камінь із нагадуванням про приклад мужності і героїзму офіцера, який загинув під час російсько-української війни.

    Нагадаємо, на Вінниччині встановили мультимедійний меморіал загиблим бійцям АТО.

    Також у Вінниці встановлюють перший в Україні пам’ятник Любомиру Гузару.

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    Теги: АТО військові Вінниччина памятник
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    На Вінниччині висадили яблуневий сад у пам’ять про військового (фото)