За проїзд у громадському транспорті вінничани будуть платити по-новому



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Зміни почнуть діяти з весни 2019 року

У Вінниці міркують про електронний квиток ще з 2013 року. Мета впровадження такої системи: полічити пільговиків, зробити чітку компенсацію за їх проїзд та мати актуальні дані про пасажиропотік у громадському транспорті.

Для втілення проекту знайшли інвестора. Європейський банк реконструкції та розвитку дав 5,5 мільйонів євро для впровадження системи і ще один мільйон євро дає місто. А у травні цього року визначилися з підрядником робіт: змонтує систему електронного квитка чеська компанія «Мікроелектроніка».

І нещодавно вони поділилися результатами своєї роботи. У дописі комунального підприємства «Вінницякартсервіс» (це підприємство керує реформою платіжної системи в транспорті - авт.) виклали фото, як робітники прокладають мережу та встановлюють валідатори в різних видах транспорту.

Керівниця «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна пояснила, що це зробили тестову установку бортової мережі в шести одиницях транспорту: два трамваї, два автобуси, один муніципальний автобус та одне маршрутне таксі.

«Це тестова установка бортової мережі. По суті, це кабелі, які будуть під обшивкою салону транспорта. Так разом з транспортниками, «Мікроелектронікою» ми зрозуміємо, де потрібно поставити валідатори. А вже з жовтня почнеться масовий монтаж мережі, що триватиме до лютого 2019 року Для городян це не буде відчутно: усі дроти будуть заховані в увесь транспорт».

Після завершення установки бортових мереж фахівці розпочнуть облаштовувати валідатори та паралельно почнуть видавати муніципальні картки пільговикам.

«Орієнтовно, це буде з березня 2019-го. Повноцінний запуск електронного квитка запланований на квітень, коли обладнають валідаторами 100 одиниць транспорту. У червні — 200 одиниць, а у серпні — увесь міський транспорт буде обладнаний валідаторами, буде повністю діяти торгово-сервісна мережа з продажу та обслуговування, — проінформувала директорка «Вінницякартсервіс». Крім того, монтаж систем буде відбуватися як в маршрутках, так і в муніципальних видах транспорту. Чеські фахівці мають таку можливість обладнати все одночасно, а не як планували в два етапи. Питаємо чи запрацює електронний квиток одночасно в тролейбусах, автобусах, трамваях та маршрутках?»

«Поки що не можу сказати, адже людям потрібно ще показати як використовувати валідатори, як користуватися картками, де їх поповнювати. Про одночасний запуск е-квитка в усіх видах транспорту будуть приймати рішення органи міської влади, «Вінницька транспортна компанія», — відповіла Катерина Бабіна.

Майже 400 тисяч поїздок відбувається щодня у Вінниці. І на цю масу пасажирів треба кондуктори. Навіть з появою автоматизованої оплати кондуктори будуть працювати ще довгий час.

«У громадському транспорті ще довго працюватимуть кондуктори. Вони стануть нашими консультантами, які пояснюватимуть як користуватися валідатором. І будуть контролерами. Тим паче, на комунальних підприємствах Вінниці є багато вакансій. Тому, запевняю, без роботи ніхто не залишиться», — казав раніше заступник мера Владислав Скальський.

Також в мерії зазначали, що поява електронного квитка не збільшить вартість проїзду в громадському транспорті.

Джерело: vn.20minut.ua