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Закликали РФ продовжувати війну: двоє жителів Вінниччини отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закликали РФ продовжувати війну: двоє жителів Вінниччини отримали підозри
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років
СБУ

У публікаціях в соцмережах мешканець Хмільницького району називав українців «укробандерфашистами»

Служба безпеки України у Вінниці викрила антиукраїнських агітаторів, які відкрито підтримувади прокремлівські погляди та схвалювали збройну агресію РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Одним із підозрюваний виявився мешканець Вінниці, працівник банківської установи. Він висловлював непоодинокі сподівання на перемогу російської армії, позиціонував себе як прихильник російської сторони. Прибічник рашизму відкрито закликав Росію продовжувати активні агресивні наступальні дії на територію України та заохочував військову агресію проти України.

Інший мешканець Хмільницького району, колишній водій-далекобійник, виявився стійким прихильником ворожої пропаганди щодо агресії Російської Федерації проти України.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення, він виявив вірність ворожій пропаганді та свідомо «розганяв» антиукраїнський контент на персональній сторінці у російській соціальній мережі «Однокласники». Чоловік закликав окупаційні війська до захоплення нашої держави, підтримував дії країни-агресора на території України.

У своїх публікаціях називав національно налаштованих українців не інакше як «укробандерфашистами», поширював звинувачення України в обстрілах об’єктів життєзабезпечення.

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За даними фактами, слідчими СБУ повідомлено про підозри антиукраїнським агітаторам за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї «подвійного агента» для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

Теги: СБУ Україна окупанти росія війна Вінниця

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