Жителів міста запрошують долучитися до проекту «ActiveLab: школа активних вінничан»



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15, 16 та 17 листопада у хабі «Місто змістів» (вул. Пушкіна, 11) проходитиме проект «ActiveLab: школа активних вінничан»

Під час Школи учасниці та учасники ознайомляться з візіями та структурою «Концепції інтегрованого розвитку 2030», дізнаються про рівні участі у громаді. А також отримають знання та навички щодо способів та інструментів залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, а також розроблять проекти для запровадження та реалізації власної громадської ініціативи через використання інструментів участі.

Для участі у проекті до 10 листопада 2019 року потрібно заповнити анкету за посиланням. Кількість місць обмежена. Відібрані учасники конкурсного відбору отримають підтвердження на вказану електронну адресу 12 листопада 2019 року.

Проект реалізовує ГО «Освітній простір 2.0» у партнерстві з КП «Інститут розвитку міст» та мережею ОГС «Місто змістів» в рамках конкурсу соціально-культурних проектів від Вінницької міської ради.