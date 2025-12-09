Головна Країна Кримінал
На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище. Поліція відреагувала (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На території Ладижинської ТЕС провели обшуки та взяли зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини
фото: Вінницька обласна прокуратура/Telegram

Вінницька прокуратура заявила про забруднення акваторії Південного Бугу 

У Вінницькій області прокуратура порушила кримінальне провадження через викид мазуту в Ладижинське водосховище. Прокурори зафіксували забруднення однієї з найбільших річок України – акваторії Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС. Про це пише «Главком» із посиланням на допис  Вінницької обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, на території Ладижинської ТЕС провели обшуки та всі необхідні процедури. Зокрема експерти взяли зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень.

Зафіксувано забруднення однієї з найбільших річок України
фото: Вінницька обласна прокуратура/Telegram

Повідомляється, що слідчі працюють над тим, аби встановити осіб, які можуть бути причетними до забруднення водойми.«Прокурорами Гайсинської окружної прокуратури зафіксовано факт викиду мазуту в акваторію Південного Бугу біля Ладижинської ТЕС. За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 КК України», – зазначили у прокуратурі. 

Експерти взяли зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для досліджень
фото: Вінницька обласна прокуратура/Telegram

Нині слідчими відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування. 

Нагадаємо, що Ладижинська ТЕС дала коментар щодо забруднення водосховища. За словами представників ТЕС, ця ситуація може бути прямим наслідком російської агресії.«Через значне пошкодження обладнання станції внаслідок масованих обстрілів могло статися потрапляння нафтовмісних речовин до інженерних комунікацій», – йдеться в офіційній заяві.

Компанія також повідомила, що одразу після виявлення нафтопродуктів, працівники станції негайно поінформували екологічну інспекцію та органи влади, а також оперативно розпочали роботи з локалізації та усунення можливих наслідків.

Теги: ТЕС водойма Вінниччина поліція

