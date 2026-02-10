У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
Унаслідок ДТП хлопець перебуває у важкому стані
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі. За даними слідства, суддя збила 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.
Зазначається, що унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Хлопець перебуває у важкому стані.
Досудове розслідування відбувається за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.
