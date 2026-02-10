Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
За даними слідства, водійка BMW здійснила наїзд на хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на пішохідному переході
фото: ДБР

Унаслідок ДТП хлопець перебуває у важкому стані

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі. За даними слідства, суддя збила 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході фото 1
Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження
Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження
фото: ДБР

Зазначається, що унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Хлопець перебуває у важкому стані.

Досудове розслідування відбувається за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході фото 2
Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Офіс генпрокурора

До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також:

Теги: ДТП Кривий Ріг Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальник під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер міграційної служби на початку тижня
Протести в США та в Ірані, знеструмлення двох областей України: головне за ніч
11 сiчня, 05:55
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
Масштабний удар по Кривому Рогу: влада розкрила деталі
14 сiчня, 02:41
Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними на залізничних переїздах
На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано
19 сiчня, 13:03
ісля зіткнення Renault з’їхав у кювет і врізався в дерево
Смертельна ДТП на Вінниччині забрала життя трьох пасажирів
25 сiчня, 07:47
Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро та область під масованим обстрілом БпЛА та балістики
3 лютого, 01:50
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
6 лютого, 02:28
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
4 лютого, 12:30
Трьох чоловіків доставлено до медичного закладу
У Вінниці 18-річний водій збив трьох пішоходів
4 лютого, 06:16
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
Вчора, 08:04

Кримінал

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих
Чоловік кинув боєприпас у військовослужбовців ТЦК у Черкасах: яке покарання може отримати
Чоловік кинув боєприпас у військовослужбовців ТЦК у Черкасах: яке покарання може отримати
На Закарпатті викрито посадовця Держприкордонслужби, який пропускав військовозобов'язаних за кордон
На Закарпатті викрито посадовця Держприкордонслужби, який пропускав військовозобов'язаних за кордон
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
У Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони
У Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua