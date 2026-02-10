У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході

За даними слідства, водійка BMW здійснила наїзд на хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на пішохідному переході

Унаслідок ДТП хлопець перебуває у важкому стані

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі. За даними слідства, суддя збила 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження фото: ДБР

Зазначається, що унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Хлопець перебуває у важкому стані.

Досудове розслідування відбувається за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі фото: Офіс генпрокурора

До слова, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.