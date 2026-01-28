На Вінниччині та Одещині тимчасово змінено рух приміських поїздів

«Укрзалізниця»: Просимо бути уважними до змін

Через складні погодні умови відбудуться тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Вінниччині та Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

28 січня не курсуватимуть такі поїзди:

№6323 Жмеринка – Рахни

№6326 Рахни – Жмеринка.

Альтернатива – №6325 Жмеринка – Вапнярка.

29 січня не курсуватиме:

№6253 Подільськ – Одеса-Головна.

Альтернатива – №6251 Вапнярка – Одеса-Головна.

«Просимо бути уважними до змін», – наголошує «Укрзалізниця».

