На Київщині літня жінка загинула під колесами електропотяга: деталі трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Машиніст потягу застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, однак через значну швидкість, уникнути трагедії не вдалося
фото: поліція Київської області

Смертельне травмування жінки сталося поблизу станції Черкес 

В Обухівському районі Київської області електричка збила літню жінку, яка йшла по залізничній колії. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, інформує «Главком».

За словами правоохоронців, днями до них надійшло повідомлення від медичного представника про те, що в селі Здорівка було смертельно травмовано людину. Поліцейські попередньо встановили, що поблизу станції Черкес електропотяг сполученням «Київ-Васильків» збив 70-річну жінку, яка йшла по залізничній колії.

«Машиніст потягу застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, однак через значну швидкість, уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», – додали в пресслужбі.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, в Обухівському районі під колесами потяга загинув чоловік. 26 квітня до поліції надійшло повідомлення від медпрацівника, який поінформував, що в селі Пустовіти Миронівської територіальної громади смертельно травмовано чоловіка. Правоохоронці встановили, що швидкісний пасажирський потяг сполученням Черкаси-Київ збив 49-річного чоловіка. Він знаходився поблизу залізничної колії і, втративши рівновагу, впав на залізничну рейку, коли наближався електропоїзд. Від отриманих травм чоловік помер на місці. 

13 квітня на перегоні станції Васильків-Глеваха потяг смертельно травмував мешканку столиці. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Хельм збив 70-річну жінку, яка раптово вийшла на залізничні колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

