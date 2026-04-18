Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка

Вночі 18 квітня російські терористи вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в місті Богодухів на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Внаслідок атаки розгорілася пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди. На місці ворожого удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Як відомо, у ніч на 16 квітня ворожі війська атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У місті було зафіксовано щонайменше два удари дронами. В Індустріальному районі один із «шахедів» влучив поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок цього спалахнули цивільні автомобілі.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.