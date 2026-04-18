Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Внаслідок атаки постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка

Вночі 18 квітня російські терористи вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в місті Богодухів на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком»

Внаслідок атаки розгорілася пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди. На місці ворожого удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Як відомо, у ніч на 16 квітня ворожі війська атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У місті було зафіксовано щонайменше два удари дронами. В Індустріальному районі один із «шахедів» влучив поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок цього спалахнули цивільні автомобілі.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Теги: пожежа будинок Олег Синєгубов Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
14 квiтня, 11:12
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ
6 квiтня, 12:22
Вогнеборці приборкали займання
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ
4 квiтня, 09:48
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
4 квiтня, 07:05
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
У Чугуєві російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку
У Чугуєві російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку
2 квiтня, 00:58
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі
Харківщина: ченці УПЦ МП отримали підозру у сексуальному насиллі проти дитини
30 березня, 15:54
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 24 березня
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (оновлено)
24 березня, 02:50

Події в Україні

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua