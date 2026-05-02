Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ранком 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі
фото: ДСНС Тернопільщини

Пожежу на промисловому об’єкті у Тернополі ліквідовано

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на Тернопіль. Пожежу, що виникла на одному з промислових об’єктів міста внаслідок влучання безпілотників, повністю загасили вранці 2 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Тернопільщини.

Роботи з гасіння тривали безперервно протягом кількох годин. Як зазначають у ДСНС, вогнеборці працювали у надзвичайно складних умовах, проте змогли вчасно локалізувати всі осередки загоряння. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні промислові об’єкти та складські приміщення, що дозволило уникнути більших масштабів руйнувань.

Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі фото 1
фото: ДСНС Тернопільщини

Для боротьби з вогнем було розгорнуто масштабне угруповання сил цивільного захисту. Загалом до ліквідації пожежі було залучено понад 100 осіб особового складу ДСНС та 30 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі фото 2
фото: ДСНС Тернопільщини
Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі фото 3
фото: ДСНС Тернопільщини

Наразі на місці події триває розбір конструкцій та проливання території для запобігання повторному самозайманню.

Нагадаємо, що напередодні Тернопіль зазнав масованої атаки російськими БпЛА. Під час тривоги в місті лунали потужні вибухи, а над одним із районів здійнявся густий дим. Раніше повідомлялося про резонансний інцидент у місцевому храмі, де люди продовжували релігійні обряди під час вибухів, ігноруючи заклики рятувальників пройти в укриття.

Влада міста наголошує на важливості дотримання правил безпеки, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну та промислову інфраструктуру регіону.

Читайте також:

Теги: Тернопіль безпілотник ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua