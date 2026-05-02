Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі

Пожежу на промисловому об’єкті у Тернополі ліквідовано

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на Тернопіль. Пожежу, що виникла на одному з промислових об’єктів міста внаслідок влучання безпілотників, повністю загасили вранці 2 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Тернопільщини.

Роботи з гасіння тривали безперервно протягом кількох годин. Як зазначають у ДСНС, вогнеборці працювали у надзвичайно складних умовах, проте змогли вчасно локалізувати всі осередки загоряння. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні промислові об’єкти та складські приміщення, що дозволило уникнути більших масштабів руйнувань.

фото: ДСНС Тернопільщини

Для боротьби з вогнем було розгорнуто масштабне угруповання сил цивільного захисту. Загалом до ліквідації пожежі було залучено понад 100 осіб особового складу ДСНС та 30 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наразі на місці події триває розбір конструкцій та проливання території для запобігання повторному самозайманню.

Нагадаємо, що напередодні Тернопіль зазнав масованої атаки російськими БпЛА. Під час тривоги в місті лунали потужні вибухи, а над одним із районів здійнявся густий дим. Раніше повідомлялося про резонансний інцидент у місцевому храмі, де люди продовжували релігійні обряди під час вибухів, ігноруючи заклики рятувальників пройти в укриття.

Влада міста наголошує на важливості дотримання правил безпеки, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну та промислову інфраструктуру регіону.