У Вінниці біля ліцею авто збило школярку

Дівчинку оглянули медики

У Вінниці 2 квітня біля ліцею № 34 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій збив 15-річну дівчинку, яка бігла через дорогу в бік мами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання vinnitsa.info.

Відділ комунікації поліції Вінниччини повідомив, що дівчинку оглянули медики. За попередньою інформацією серйозних травм у підлітка не виявлено.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії.

