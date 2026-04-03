У Вінниці біля ліцею авто збило школярку

Наталія Порощук
фото: соцмережі

Дівчинку оглянули медики

У Вінниці 2 квітня біля ліцею № 34 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій збив 15-річну дівчинку, яка бігла через дорогу в бік мами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання vinnitsa.info.

Відділ комунікації поліції Вінниччини повідомив, що дівчинку оглянули медики. За попередньою інформацією серйозних травм у підлітка не виявлено.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії.

Нагадаємо, 4 березня близько 07:30 поблизу села Сокиринці Вінницького району сталась аварія за участі легкового автомобіля та вантажівки з напівпричепом. У результаті зіткнення 59-річний водій Seat Ibiza загинув на місці події.

До слова, у березні поліція затримала водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Вінниці.

Раніше у Тульчині на Вінниччині трапилося зіткнення двох авто. Унаслідок цього в салоні одного з легковиків заблокувало 62-річного водія та його 48-річну пасажирку.

Зокрема, у Вінниці правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в якій травмувалися троє пішоходів. За даними слідства, 18-річний кермувальник збив людей на нерегульованому пішохідному переході. 

У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК
