У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки

Ростислав Вонс
Родичі пенсіонерки почули її крики та швидко винесли із задимленого приміщення
фото: ДСНС

Електроковдра «коротнула» в ліжку літньої жінки

У Вінниці через коротке замикання зайнялася електроковдра у ліжку 83-річної жінки, спаливши кімнату будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами надзвичайників, родичі почули її крики, швидко винесли із задимленого приміщення та викликали рятувальників. Надзвичайники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню на більшу площу.

У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки фото 1
У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки фото 2

Крім того, ще один нещасний випадок стався у Бершаді. 66-річний чоловік розпалював піч легкозаймистою речовиною. Спалахнула пожежа: власник помешкання намагався самотужки приборкати вогонь, проте отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, на Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі.

Нагадаємо, у селі Триліси, що у Фастівському районі Київської області, сталося займання на присадибній ділянці, внаслідок якого загинув господар. 72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння. Через сильне поширення вогню чоловік упав у полум'я.

Як повідомлялося, у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

