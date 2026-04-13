У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки

Родичі пенсіонерки почули її крики та швидко винесли із задимленого приміщення

Електроковдра «коротнула» в ліжку літньої жінки

У Вінниці через коротке замикання зайнялася електроковдра у ліжку 83-річної жінки, спаливши кімнату будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами надзвичайників, родичі почули її крики, швидко винесли із задимленого приміщення та викликали рятувальників. Надзвичайники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню на більшу площу.

Крім того, ще один нещасний випадок стався у Бершаді. 66-річний чоловік розпалював піч легкозаймистою речовиною. Спалахнула пожежа: власник помешкання намагався самотужки приборкати вогонь, проте отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, на Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі.

Нагадаємо, у селі Триліси, що у Фастівському районі Київської області, сталося займання на присадибній ділянці, внаслідок якого загинув господар. 72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння. Через сильне поширення вогню чоловік упав у полум'я.

Як повідомлялося, у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.