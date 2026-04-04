У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК

Застосування сили до військових, які виконують свою роботу, передбачає кримінальну відповідальність

Постраждалих доставили до лікарні. Один із них перебуває у відділенні реанімації

У Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

Військові проводили мобілізаційні заходи й зупинили громадянина. Йому відрекомендувались та намагалися перевірити документи, але він «раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям».

У ТЦК кажуть, що нападник є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих доставили до лікарні. Один із них перебуває у відділенні реанімації. Стан другого оцінили як задовільний. На місці нападу працюють правоохоронні органи, а його обставини з’ясовують. Також тривають слідчі дії.

У центрі комплектування нагадали, що застосування сили до військових, які виконують свою роботу, передбачає кримінальну відповідальність. Напад на представників ТЦК там назвали «толеруванням інтересам ворога».

«Беручи до уваги системність нападів на військовослужбовців ТЦК та СП, закликаємо громадян своєчасно виконувати свій Конституційний обов'язок, мати свідому думку та не потурати країні-агресору поки лінія фронту не перетнула вашу вулицю», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився митник Андрій Труш.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

За даними слідства, подія трапилася під час того, як військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом з поліцейськими поблизу одного з магазинів ритуальних послуг перевіряли документи у військовозобовʼязаних.

Правоохоронці стверджують, що під час словесного конфлікту 28-річний родич митника почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити. У цей момент інспектор, намагаючись завадити йому, дістав з нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем. Слідство стверджує, що наздогнавши військовослужбовця, фігурант кілька разів прицільно вдарив в область грудей та шиї. Після скоєного 34-річний митник з братом втекли на авто.