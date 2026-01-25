У Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності

У Києві розгортають гігантські центри обігріву

На фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону «Єдині новини», що пункти обігріву ДСНС розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва, наразі працює 91 такий пункт.

«Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів», – зазначив він.

У пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Як наголосив міністр, рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. Зокрема, у районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

«Робота триває цілодобово й буде продовжуватися, поки ситуація не стабілізується», – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.