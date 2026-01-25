Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності
фото: ДСНС

У Києві розгортають гігантські центри обігріву

На фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в етері телемарафону «Єдині новини», що пункти обігріву ДСНС розташовані між житловими будинками у мікрорайонах Києва, наразі працює 91 такий пункт.

«Додатково розгортаємо ще два великі пункти площею по 700 квадратних метрів», – зазначив він.

У пунктах обігріву люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Як наголосив міністр, рішення про розгортання додаткових пунктів обігріву ухвалюватимуться оперативно - залежно від кількості людей і реальних потреб на місцях. Зокрема, у районах уже підготовлені намети та модульні пневмоконструкції.

«Робота триває цілодобово й буде продовжуватися, поки ситуація не стабілізується», – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

Читайте також:

Теги: ДСНС Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
Вчора, 12:19
Інтер’єр студії у Дарницькому районі Києва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
23 сiчня, 18:26
Київ отримав 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu
Київ підсилює транспортну мережу: на маршрути виходять 20 нових автобусів
21 сiчня, 15:55
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
9 сiчня, 07:52
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
Водолази-сапери ДСНС обстежують водойму
Влучання ракети в озеро Тельбін у Києві: фахівці перевіряють воду на токсичність
31 грудня, 2025, 16:55
У горах фіксується ускладнення погодних умов
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
31 грудня, 2025, 13:22
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
28 грудня, 2025, 08:51
Нападника поліцейські затримали на місці події
У столичному метро чоловік вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів
26 грудня, 2025, 00:13

Новини

У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
У Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності
У Києві розгорнуто 1300 пунктів незламності
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua