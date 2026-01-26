Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область

Пошкоджений будинок у Вільнянську у Запорізькій області

Внаслідок атаки на Запоріжжя та місто Вільнянськ у області загиблих немає

Вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

фото: Запорізька ОВА

Крім того, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

фото: Запорізька ОВА

Раніше фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальникам вдалося деблокувати одну людину з-під завалів. ЇЇ передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали чотири удари керованими авіаційними бомбами по населеному пункту. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень, серед них вісім жінок та двоє чоловіків.