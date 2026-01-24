На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка

Рятувальники виявили тіло у будинку

У селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Вінницької області.

За даними рятувальників, пожежа в приватному будинку в селі Осична сталася ввечері 23 січня. Займання спричинив вибух газового балона. Він розташовувався біля розпаленої печі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 37-річної жінки.

У ДСНС закликають бути обережними під час користування газовими балонами.

«Ігнорування правил пожежної безпеки, зокрема під час користування газовими балонами та пічним опаленням, є вкрай небезпечним і може мати фатальні наслідки», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в Одесі 21 січня стався вибух у квартирі багатоквартирного будинку. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Раніше у місті Славутич на Київщині стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. Про інцидент до поліції повідомила перехожа, яка почула гучний звук.