Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
Займання спричинив вибух газового балона, який розташовувався біля розпаленої печі
фото: ДСНС України/Telegram

Рятувальники виявили тіло у будинку

У селі Осична на Вінниччині у приватному будинку вибухнув газовий балон. На місці пожежі знайшли тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Вінницької області.

За даними рятувальників, пожежа в приватному будинку в селі Осична сталася ввечері 23 січня. Займання спричинив вибух газового балона. Він розташовувався біля розпаленої печі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 37-річної жінки.

У ДСНС закликають бути обережними під час користування газовими балонами.

«Ігнорування правил пожежної безпеки, зокрема під час користування газовими балонами та пічним опаленням, є вкрай небезпечним і може мати фатальні наслідки», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, в Одесі 21 січня стався вибух у квартирі багатоквартирного будинку. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Раніше у місті Славутич на Київщині стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. Про інцидент до поліції повідомила перехожа, яка почула гучний звук.

 

 

Читайте також:

Теги: Вінниця рятувальники вибух пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 2025, 05:59
Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
1 сiчня, 14:09
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
6 сiчня, 05:29
Зрйнований гараж та пошкоджена машина після атаки РФ
Внаслідок атаки по Дніпру та Кривому Рогу є постраждалі. Влада розкрила деталі
10 сiчня, 07:46
Один із підозрюваних в хуліганстві
Побиття 16-річного хлопця у Вінниці через макіяж: підозри оголошено ще чотирьом підліткам
25 грудня, 2025, 09:45
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
25 грудня, 2025, 10:56
Смертельний шторм обрушився на США
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
29 грудня, 2025, 15:38
Вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова
Пожежа у Святошинському районі. На території приватної садиби горіла будівля з дровами
30 грудня, 2025, 16:52
Евакуація жителів з верхніх поверхів будинку
Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
22 сiчня, 10:55

Новини

На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла
На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон
Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua