У вінницькому онкоцентрі лікарі видалили рідкісну пухлину

glavcom.ua
Наталія Порощук
Післяопераційний період пройшов без ускладнень
фото: Подільський регіональний центр онкології/Facebook

Пацієнтку виписано додому у задовільному стані

У Вінниці в Подільському центрі онкології лікарі успішно провели складну операцію з видалення рідкісної пухлини парафарингеального (позаглоткового) простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу медзакладу.

«Пухлини цієї локалізації трапляються відносно нечасто. Вони можуть тривалий час залишатися майже непомітними, однак зі збільшенням розмірів починають викликати виражені симптоми через близькість до важливих анатомічних структур», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому випадку пухлина сильно збільшилася і почала заважати їсти та дихати, тому знадобилася операція. «Зважаючи на анатомічну складність цієї ділянки та близькість магістральних судин і нервових структур, лікарі провели ретельне передопераційне планування. Операція була виконана у плановому порядку, і пухлинне утворення вдалося повністю видалити», – наголосив медзаклад.

За даними центру онкології, післяопераційний період пройшов без ускладнень. Пацієнтку виписано додому у задовільному стані з рекомендаціями щодо подальшого спостереження.

Як повідомлялося, стрес збільшує ризик загострення онкологічних захворювань. Цей зв’язок пояснив нейрохірург та онколог Антон Шкіряк.

«Тенденція того, що людина в сучасному світі переживає велику кавалькаду емоційних різних гойдалок, які приводять до збою в ендокринній системі, у системі харчування, дієтології. Людина в стресі не може добре харчуватися. У неї є переживання і вона може не їсти днями. Це все призводить до порушення обмінних процесів, які є потім одними із чинників. Це не говорить про те, що стрес дорівнює рак. Ні. Але стрес збільшує ризик виникнення раку», – пояснив онколог.

