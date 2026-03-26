Унаслідок атаки на Вінницю 24 березня загинув професор Авксентюк: що відомо про науковця

glavcom.ua
Наталія Порощук
Борис Авксентюк працював на посаді професора кафедри товарознавства
фото: ВТЕІ ДТЕУ/Facebook

Церемонія прощання відбудеться 27 березня

Унаслідок російської атаки на Вінницю 24 березня загинув доктор технічних наук, професор Борис Авксентюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ.

Зазначається, що з 2001 по 2022 рік Авксентюк працював на посаді професора кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, виховавши не одне молоде покоління.

«Він був не лише висококваліфікованим фахівцем, але й людиною великої культури, мудрості та гідності. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав честь працювати й навчатися поруч. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава професору Авксентюку Борису Петровичу!», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Церемонія прощання відбудеться 27 березня 2026 року: 12:00 – прощання в похоронному бюро Реквієм (вул. Батозька, 12 ); 13:00 – поховання на Центральному кладовищі (вул. Підлісна, 2а ).

Біографія

За даними місцевих видань, Борис Авксентюк народився у липні 1941 року в Харкові у родині військовослужбовця. Під час Другої світової війни сім'я евакуювалася до Новосибірська. В 1959 році здобув середню освіту та вступив до Новосибірського державного університету на фізичний факультет.

У грудні 1964 року закінчив Новосибірський державний університет за спеціальністю «Фізика». З січня 1965 по серпень 2001 року працював в Інституті теплофізики Сибірського відділення РАН (Новосибірськ): з січня 1965 року – стажист-дослідник; з грудня 1966 року – молодший науковий співробітник; з жовтня 1977 року – старший науковий співробітник; з січня 1986 року – провідний науковий співробітник; з квітня 1998 року – головний науковий співробітник.

У 1973 році Борис Авксентюк захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 1981 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «теплофізика». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності “теплофізика та молекулярна фізика”.

У 2001 році в зв'язку з сімейними обставинами переїхав жити до Вінниці. З вересня 2001 року працював на кафедрі товарознавства та маркетингу і з вересня 2014 року працював на кафедрі товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на посаді професора. 

Нагадаємо, окупанти вдарили по Вінниці вдень 24 березня. Унаслідок цього загинула людина. ДСНС показала наслідки атаки.

Також 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

