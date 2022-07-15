Теракт у Вінниці. Вікна у будівлях вилітали за кілька кварталів від епіцентру вибуху (відео)

Момент атаки зафіксувала камера спостереження

Російські загарбники вчора, 14 липня, вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео моменту удару із внутрішньої камери спостереження одного з магазинів.

Сьогодні у Вінниці та області – день жалоби за загиблими під час російського ракетного удару.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Вже відомо про 23 загиблих та десятки поранених. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.