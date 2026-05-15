«Рукавичка» на колесах: на Вінниччині затримано дев’ятьох чоловіків дорогою до кордону

За словами порушників, організатора «подорожі» знайшли в одному з популярних месенджерів

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону великою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

На Вінниччині в Тульчинському районі прикордонники зупинили позашляховик Nissan, що рухався у бік кордону. Як з’ясувалося, у салоні зібралися чоловіки із різних куточків України. Жителі Київщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Запоріжжя, Харківщини, Чернігівщини та Одещини віком від 25 до 52 років, за даними прикордонників, мали чіткий намір незаконно потрапити до Молдови.

«За словами порушників, організатора «подорожі» знайшли в одному з популярних месенджерів. Він запевнив: сервіс буде «all inclusive». За $10 тис. з кожного на криптогаманець ділка клієнти отримали детальні інструкції, онлайн-супровід і навіть оплачений готель в Умані, який став місцем збору для всієї компанії. А щоб група могла подолати природні та штучні перешкоди прикордоння, анонімний куратор навіть придбав для них той самий позашляховик», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед «подорожуючих» був пособник організатора. Він сидів на передньому пасажирському сидінні та координував дії водія.

«Утім, досягти бажаного результату учасникам «туру» завадили прикордонники. Поблизу державного кордону всю компанію затримали. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. А от для «штурмана» поїздка обернулася серйознішими наслідками – до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – додається у заяві.

До слова, на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками.

Також у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис.