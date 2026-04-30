ДТП на Вінниччині: 15-річний мотоцикліст збив двох школярок

Унаслідок ДТП 14-річну дівчинку було госпіталізовано

У Ладижині Вінницької області 29 квітня 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Попередньо встановлено, що 15-річний керманич мотоцикла Lonsing, допустив наїзд на двох школярок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП 14-річну дівчинку було госпіталізовано, її семирічна сестра після огляду лікарями була відпущена додому», – йдеться у повідомленні.

Мотоцикл вилучено та поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.