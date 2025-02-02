У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: що виявила поліція

У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії

Вибух стався близько 18:40

Біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Про це повідомила Національна поліція області.

Вибух стався близько 18:40. За попередньою інформацією, зазнав поранення чоловік.

У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії. Більше подробиць не вказують.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформцією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування.