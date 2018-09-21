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    Вінницькі рятувальники провели на пенсію службового пса

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    Вінницькі рятувальники провели на пенсію службового пса

    Чи існує офіційна собача пенсія? Виявляється, так

    Щоправда не у всіх чотирилапих. А в тих, хто присвятив своє життя службі державі та людям. Один із таких пес-рятувальник Бері. Його разом із іншими чотирилапими урочисто відправили на заслужений відпочинок у столиці.

    Пес 8 років рятував життя людям. Бері навчений на пошуки зниклих у лісі. Як тільки тварина виявить людину - одназу подає голос. Зараз Чорний лабрадор - пенсіонер може відпочити від щоденних нормативів та тренувань. Пес сповна насолоджується увагою своїх колег. 

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    Джерело: Vinbazar

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