Вінницькі рятувальники провели на пенсію службового пса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи існує офіційна собача пенсія? Виявляється, так

Щоправда не у всіх чотирилапих. А в тих, хто присвятив своє життя службі державі та людям. Один із таких пес-рятувальник Бері. Його разом із іншими чотирилапими урочисто відправили на заслужений відпочинок у столиці.

Пес 8 років рятував життя людям. Бері навчений на пошуки зниклих у лісі. Як тільки тварина виявить людину - одназу подає голос. Зараз Чорний лабрадор - пенсіонер може відпочити від щоденних нормативів та тренувань. Пес сповна насолоджується увагою своїх колег.





Джерело: Vinbazar