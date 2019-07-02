У Вінниці презентували фотопроект «Смачна країна»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомі вінничани позували за столом

Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький разом з координатором проекту Іриною Левенко у галереї «Інтер-Шик» 1 липня презентували фотовиставку «Смачна країна». У проекті було задіяно 27 медійних осіб Вінниці, які стали героями фотокартин.

Сам автор критерії відбору героїв коментує так:

«В основному героїв фотографій визначали ресторани. Обирали серед тих, кого знають, кого читають в соціальних мережах, та відповідно, в кого чимала аудиторія в Instagram. Проект зроблено для душі. Попри те, що фотографії зроблені в різних ресторанах, ніякої комерційної позиції тут не відображено, так як на жодній фотографії не видно емблем закладів, і локації фото не вказані».

На питання «Хто з героїв сподобався найбільше?», фотограф не дає чіткої відповіді. Загалом на виставці можна побачити портрети Олександра Теренчука, Віктора Бронюка, Романа Гаха та інших відомих вінничан.

Основною ідеєю проекту є популяризація української кухні, - розповідає координатор проекту Ірина Левенко:

«Хотілось показати вінничанам особливі місця для відпочинку у Вінниці. Страви підбирали разом з шеф-кухарями для того, аби композиційно було гарно, щоб був відчутний колорит української кухні та родзинка ресторану».

Стартував проект в березні 2019 року, але «cлава» розлетілася лише після другої зйомки. Окрім смачної кухні, якою «пригощали» об`єктив фотоапарату, ресторани виділяли кошти й на друк фотографій та транспорт. Автор зазначає, що фотопроект спонсорів не має, але до ідейних натхненників відносить, зокрема, відомого фудблогера Костянтина Грубича.

Джерело: naparise.com