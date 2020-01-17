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    Технології

    У Twitter ніколи не буде кнопки редагування – гендиректор

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    Дорсі заявив, що соцмережа також не планує знімати обмеження щодо кількості надрукованих знаків в одному твіті, бо це буде вбивати креативність користувачів, - гендиректор - У Twitter ніколи не буде кнопки редагування – гендиректор
    Дорсі заявив, що соцмережа також не планує знімати обмеження щодо кількості надрукованих знаків в одному твіті, бо це буде вбивати креативність користувачів, - гендиректор

    Ми починали надавати послуги у вигляді СМС, ми хочемо залишити ці старі почуття й атмосферу, - Джек Дорсі

    Генеральний директор Twitter Джек Дорсі пояснив чому користувачам соціальної мережі не слід очікувати на появу кнопки редагування твітів.

    Про це він заявив під час сесії питань/відповідей, яку у YouTube опублікував портал Wired.

    «Причина чому не має традиційної кнопки редагування полягає в тому, що ми починали надавати послуги у вигляді СМС. Як вам вже відомо, коли ви надіслали комусь смску, то тоді ви вже не можете її відредагувати. Саме тому ми хочемо залишити ці старі почуття й атмосферу», - сказав Дорсі.

    Він додав, що нині багато користувачів дуже хочуть бачити цю кнопку для швидкого редагування помилок в тексті або заміни помилкового гіперпосилання. Але підкреслив, що скоріше за все цієї кнопки ніколи не буде у Twitter.

    Серед іншого Дорсі заявив, що соцмережа також не планує знімати обмеження щодо кількості надрукованих знаків в одному твіті (нині 280 знаків) через те, що це буде вбивати креативність серед користувачів.

    технології Twitter послуги
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