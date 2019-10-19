Американські жінки-астронавти вперше вийшли на «космічну прогулянку»
Прогулянка тривала 5.30 хв поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.
Американські жінки-астронавти Крістіна Коч та Джессіка Мейр 18 жовтня розпочали першу жіночу космічну прогулянку поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.
Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.
«О 7.38 за американським часом офіційно розпочалася наша повністю жіноча космічна прогулянка», - заявили у NASA.
At 7:38am ET, our #AllWomanSpacewalk officially started as @Astro_Christina & @Astro_Jessica set their spacesuits to battery power, marking the beginning of their 5.5 hour excursion outside of the @Space_Station to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh— NASA (@NASA) 18 октября 2019 г.
В американському відомстві додали, що Коч та Мейр вже під'єднали свої скафандри.
Зазначається, що прогулянка тривала 5.30 хв поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.
Як повідомлялося, 19-20 жовтня у Львові хакери з усього світу за підтримки NASA вирішуватимуть проблеми космосу.