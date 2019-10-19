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    Технології

    Американські жінки-астронавти вперше вийшли на «космічну прогулянку»

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    Крістіна Коч та Джессіка Мейр розпочали першу повністю жіночу космічну прогулянку - Американські жінки-астронавти вперше вийшли на «космічну прогулянку»
    Крістіна Коч та Джессіка Мейр розпочали першу повністю жіночу космічну прогулянку

    Прогулянка тривала 5.30 хв поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.

    Американські жінки-астронавти Крістіна Коч та Джессіка Мейр 18 жовтня розпочали першу жіночу космічну прогулянку поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.

    Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) у Twitter.

    «О 7.38 за американським часом офіційно розпочалася наша повністю жіноча космічна прогулянка», - заявили у NASA.

    В американському відомстві додали, що Коч та Мейр вже під'єднали свої скафандри.

    Зазначається, що прогулянка тривала 5.30 хв поза межами Міжнародної космічної станції для заміни дефектного електрощита.

    Як повідомлялося, 19-20 жовтня у Львові хакери з усього світу за підтримки NASA вирішуватимуть проблеми космосу.

    США космонавти космос NASA
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