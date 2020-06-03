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    Девайси

    Останнє оновлення iOS «зламало» iPhone і iPad

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    Останнє оновлення iOS &laquo;зламало&raquo; iPhone і iPad - Останнє оновлення iOS «зламало» iPhone і iPad
    Останнє оновлення iOS «зламало» iPhone і iPad

    Власники пристроїв помітили, що їх гаджети тепер часто перезавантажуються

    Власники iPhone і iPad заявили про проблеми в роботі гаджетів після установки свіжих оновлень.

    Про це пише електронний журнал ZDNet.

    Як повідомляється, власники пристроїв від Apple скаржаться на те, що термін роботи акумуляторів серйозно скоротився.

    Також стало відомо, що у деяких користувачів смартфони «зламалися» після поновлення iOS до версії 13.5.

    Власники пристроїв помітили, що їх гаджети тепер часто перезавантажуються. При цьому така ж проблема спостерігається у iPad і iPad Pro. Користувачі даних пристроїв виявили збої після їх поновлення до версії 13.4.1.

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    Крім того, власники гаджетів звернули увагу на некоректне відтворення відео в форматі MP4.

    Раніше повідомлялося, що заплановані на осінь смартфони лінійки iPhone 12 вийдуть без безкоштовних навушників в комплекті.

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