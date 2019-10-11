Білоруська IT-компанія звільнила київських топів за «викрадення» проекту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київський офіс для компанії - головний, оскільки філію в Мінську, що нараховував близько 100 людей, поступово розформували

Причиною звільнення стала спроба нової команди забрати важливого клієнта і проект

Білоруський аутсорсер Intellectsoft звільнив керівництво українського напрямку.

Про це повідомляє Ain.ua.

За даними видання, причиною звільнення стала спроба нової команди викрасти важливого клієнта і проект. Зараз ведеться внутрішнє розслідування, роботу продовжують в штатному режимі.

Співзасновник Intellectsoft Артем Козел сказав, що на даний момент в компанії «зайняті вирішенням ситуації» і пообіцяв все розповісти, коли ситуація остаточно вирішиться.

З київського Intellectsoft були звільнені - Delivery Director Костянтин Шиндер, SVP of Engineering Тетяна Новохатська, Lead PMO Analyst Юліана Линник, Delivery Manager Олександр Стрижаков, Head of Pre-sale Алекс Наконечний та Delivery Manager Рустам Гумер.

Ця команда прийшла в проект в 2018 році, коли Intellectsoft оголосив курс на роботу з великими замовниками замість середнього та малого бізнесу.

Київський офіс для компанії - головний, оскільки філію в Мінську, що нараховував близько 100 людей, поступово розформували.

Нагадаємо, що Intellectsoft, офіційно зареєстрований в США, входить в групу компаній, що належать білоруським підприємцям - Олександру Скалабанову, Артему Козелу, Валерію Кирилову і Дмитру Липницькому. У березні 2019 року штат Intellectsoft нараховував 350 осіб - частина базувалися в США, розробки велися в Україні.