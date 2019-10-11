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    Технології

    Білоруська IT-компанія звільнила київських топів за «викрадення» проекту

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    Київський офіс для компанії - головний, оскільки філію в Мінську, що нараховував близько 100 людей, поступово розформували - Білоруська IT-компанія звільнила київських топів за «викрадення» проекту
    Київський офіс для компанії - головний, оскільки філію в Мінську, що нараховував близько 100 людей, поступово розформували

    Причиною звільнення стала спроба нової команди забрати важливого клієнта і проект

    Білоруський аутсорсер Intellectsoft звільнив керівництво українського напрямку.

    Про це повідомляє Ain.ua.

    За даними видання, причиною звільнення стала спроба нової команди викрасти важливого клієнта і проект. Зараз ведеться внутрішнє розслідування, роботу продовжують в штатному режимі.

    Співзасновник Intellectsoft Артем Козел сказав, що на даний момент в компанії «зайняті вирішенням ситуації» і пообіцяв все розповісти, коли ситуація остаточно вирішиться.

    З київського Intellectsoft були звільнені - Delivery Director Костянтин Шиндер, SVP of Engineering Тетяна Новохатська, Lead PMO Analyst Юліана Линник, Delivery Manager Олександр Стрижаков, Head of Pre-sale Алекс Наконечний та Delivery Manager Рустам Гумер.

    Ця команда прийшла в проект в 2018 році, коли Intellectsoft оголосив курс на роботу з великими замовниками замість середнього та малого бізнесу.

    Київський офіс для компанії - головний, оскільки філію в Мінську, що нараховував близько 100 людей, поступово розформували.

    Нагадаємо, що Intellectsoft, офіційно зареєстрований в США, входить в групу компаній, що належать білоруським підприємцям - Олександру Скалабанову, Артему Козелу, Валерію Кирилову і Дмитру Липницькому. У березні 2019 року штат Intellectsoft нараховував 350 осіб - частина базувалися в США, розробки велися в Україні.

    США викрадення технології розслідування
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