Експерт назвав ризики використання популярного месенджера

Android Messages не використовує наскрізне шифрування за умовчанням, зазначив американський експерт

Android Messages не використовує наскрізне шифрування за умовчанням, тому месенджером небезпечно користуватися. Про це у своїй колонці заявив автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

Спеціаліст зауважив, що користувачі скаржаться на WhatsApp і Facebook, проте не менший ризик полягає в спілкуванні за допомогою популярного месенджера від Google.

Доффман повідомив, що в Android Messages, яким багато користувачів заміняють СМС, наскрізне шифрування не використовується за замовчуванням.

«Поки це не зміниться, вам слід переключитися на альтернативу», – заявив журналіст.

За його словами, сервіс надзвичайно небезпечний, так як нехтує приватними даними своїх клієнтів. Незважаючи на те що шифрування можна включити вручну, для безпечної роботи воно повинно бути активно у обох учасників листування. У зоні ризику знаходяться власники смартфонів Samsung, в яких Android Messages замінює стандартний клієнт для СМС.

«У SMS жахливо поганий захист», – підсумував Доффман.

За його словами, Google неодноразово говорила про необхідність включення шифрування за умовчанням, проте до цих пір не виконала обіцянку.