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    Експерт назвав ризики використання популярного месенджера

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    Експерт назвав ризики використання популярного месенджера - Експерт назвав ризики використання популярного месенджера
    Експерт назвав ризики використання популярного месенджера
    Фото з відкритих джерел

    Android Messages не використовує наскрізне шифрування за умовчанням, зазначив американський експерт

    Android Messages не використовує наскрізне шифрування за умовчанням, тому месенджером небезпечно користуватися. Про це у своїй колонці заявив автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

    Спеціаліст зауважив, що користувачі скаржаться на WhatsApp і Facebook, проте не менший ризик полягає в спілкуванні за допомогою популярного месенджера від Google.

    Доффман повідомив, що в Android Messages, яким багато користувачів заміняють СМС, наскрізне шифрування не використовується за замовчуванням.

    «Поки це не зміниться, вам слід переключитися на альтернативу», – заявив журналіст.

    За його словами, сервіс надзвичайно небезпечний, так як нехтує приватними даними своїх клієнтів. Незважаючи на те що шифрування можна включити вручну, для безпечної роботи воно повинно бути активно у обох учасників листування. У зоні ризику знаходяться власники смартфонів Samsung, в яких Android Messages замінює стандартний клієнт для СМС.

    «У SMS жахливо поганий захист», – підсумував Доффман.

    За його словами, Google неодноразово говорила про необхідність включення шифрування за умовчанням, проте до цих пір не виконала обіцянку.

    Теги: Google Facebook журналіст Forbes Samsung Android WhatsApp
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    Експерт назвав ризики використання популярного месенджера