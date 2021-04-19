Facebook сьогодні анонсує низку нових продуктів

Користувачі Facebook отримають можливість записувати і розміщувати на своїх сторінках короткі голосові повідомлення

Компанія Facebook Inc. планує в понеділок, 19 квітня, анонсувати ряд нових продуктів. Серед них - аналог соціальної мережі Clubhouse і сервіс для пошуку подкастів, що працює через музичний додаток Spotify. Про це пише портал Recode з посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, компанія має намір представити аудіоверсію сервісу для відеоконференцзв'язку Rooms і аналог соціальної мережі Clubhouse.

Крім того, користувачі Facebook в майбутньому отримають можливість записувати і розміщувати на своїх сторінках короткі голосові повідомлення по аналогії з фото, відео та текстами. Крім цього, Facebook займеться впровадженням продукту для пошуку подкастів, який буде пов'язаний зі Spotify.

Видання не уточнює, які терміни випуску нових сервісів, однак найбільш імовірним кандидатом на негайне впровадження названий Rooms.

Решта продукти, у вигляді бета-версій, можуть з'явитися не раніше весни, відзначають джерела видання.

«Ми пов'язуємо людей за допомогою аудіо- та відеотехнологій протягом багатьох років і завжди вивчаємо нові способи поліпшити цей досвід для людей», - відповіли в компанії на відповідний запит Recode.

Раніше повідомлялося, що в сервісі мікроблогів Twitter з'явиться аналогічний соціальній мережі Clubhouse сервіс Spaces. У тестуванні нової функції взяв участь засновник компанії Джек Дорсі. Він публікував посилання на кімнату, яка проіснувала всього кілька хвилин. Даних про результати тестування нової функції поки не наводиться. Із записів в офіційному Twitter нового сервісу відомо, що зараз проходить його бета-тест.