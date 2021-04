NASA назвало нову дату першого польоту вертольота на Марсі

Перший політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі відбудеться 19 квітня. Про це повідомляється у Twitter-акаунті NASA.

«Ми плануємо вже в понеділок провести перший керований політ (вертольота) на Марсі», – наголошується в повідомленні.

Дрон повинен злетіти в 3:30 за часом Східного узбережжя США (10:30 за київським часом). Дані про його польот дійдуть до Землі лише через кілька годин. Їх покажуть у прямій трансляції о 6:15 за східним часом (13:15 за київським часом), брифінг проведуть о 14:00 (21:00 за Києвом).

