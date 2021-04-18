NASA назвало нову дату першого польоту вертольота на Марсі

Спочатку запуск вертольота-дрона на Марсі повинен був пройти 11 квітня. Однак терміни кілька разів зсовували

Перший політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі відбудеться 19 квітня. Про це повідомляється у Twitter-акаунті NASA.

«Ми плануємо вже в понеділок провести перший керований політ (вертольота) на Марсі», – наголошується в повідомленні.

Дрон повинен злетіти в 3:30 за часом Східного узбережжя США (10:30 за київським часом). Дані про його польот дійдуть до Землі лише через кілька годин. Їх покажуть у прямій трансляції о 6:15 за східним часом (13:15 за київським часом), брифінг проведуть о 14:00 (21:00 за Києвом).

#MarsHelicopter Update



We're targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa — NASA (@NASA) April 17, 2021

Спочатку запуск вертольота-дрона на Марсі повинен був пройти 11 квітня. Однак терміни кілька разів зсовували.

Вертоліт планується підняти на висоту близько трьох метрів. При вдалому результаті наступні польоти будуть проходити на висоті п'яти метрів. Це буде «першим приводним і контрольованим польотом» земного апарату на поверхні іншої планети.

Спочатку перший марсіанський вертоліт вагою всього 1,8 кг знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.

Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал. У лютому американський ровер зробив посадку на Червоній планеті і передав перші знімки на Землю.

Марсохід, який висадився в кратері Езеро, має вивчити можливості зльоту і посадки в умовах марсіанської атмосфери. Робота Ingenuity розрахована на 31 день.

Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.