Мережу накрила хвиля флешмобу на підтримку Джоан Роулінг

Авторку книги про Гаррі Поттера не запросили на зйомки спецепізоду, присвяченого 20-річчю виходу першої частини фільму

Нещодавно американський стрімінговий сервіс HBO Max анонсував вихід спецепізоду «Повернення до Хогвартсу» , присвяченого 20-річчю виходу першої частини фільму про Гаррі Поттера.

У проєкті вже заявлено участь Деніела Редкліффа, Емми Вотсон, Руперта Грінта, проте саму авторку книг про чарівний світ Гоґвортсу на зйомки не запросили.

Стрімінгова платформа не пояснила свого рішення, але шанувальники думають, що у всьому винні її трансфобні та расистські висловлювання. У 2019 році Роулінг лайкнула публікацію в Twitter, де писалося, що трансгендерні жінки – це «чоловіки в сукнях». Крім цього, Джоан писала у своєму блозі про жінок, які звільнені через «образливі» твіти про трансгендерних людей, і виступила на їх підтримку. Після цього письменницю звинуватили у трансфобії.

На підтримку улюбленої письменниці прихильники запустили флешмоб у Твіттері #IStandWithJKRowling («Я за Дж. К. Роулінг»), пише видання Elle.

Я повідомлялося, у Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера.

Раніше повідомлялося, що перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч.

Також британська письменниця Джоан Роулінг почала публікувати в інтернеті глави зі своєї нової повісті для дітей.