Google в Android пропонуватиме 10 браузерів та пошуковиків



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Цю опцію Google ввела в рамках штрафу у $5 млрд, що Євросоюз наклав за використання монопольного положення

Google пропонуватиме для європейських власників Android вибір стандартного браузера та пошукового двигуна.

Про це повідомляє techtoday.

«Пошуковий гігант Google оголосив про початок розгортання нової опції для користувачів з Європи. Це вибір стандартного браузера та пошуковика в Android», - ідеться в повідомленні.

Цю опцію компанія ввела в рамках штрафу у $5 млрд, що Євросоюз наклав за використання монопольного положення.

Google оскаржувала, що Android є відкритою операційною системою, але фактично це не так. Вендорів змушують встановлювати пакет додатків Google, а також вибирати пошук Google Search стандартним.

Для європейських власників Android почне пропонувати вибір стандартного браузера та пошукового двигуна. Для цього ОС показуватиме два екрани з відповідними опціями для завантаження вибраних додатків. Ці екрани відображатимуться відразу при відкритті Google Play після його оновлення. Позиції у цьому списку альтернатив змінюватимуться в різних країнах.