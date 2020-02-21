Грузія звинуватила ГРУ Росії у масштабній кібератаці



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У жовтні 2019 року хакери зламали офіційний сайт президента Грузії і розмістили на ньому фотографії колишнього глави держави Михайла Саакашвілі. Фото було підписано I’ll be back

Грузія засуджує дії РФ, які йдуть врозріз з міжнародними нормами і принципами, зазіхають на суверенітет і євроатлантичну інтеграцію Тбілісі

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що кібератака на урядові сайти в жовтні 2019 року була організована ГРУ Росії.

Про це йдеться в заяві МЗС Грузії.

«Кібератака мала на меті підрив національної безпеки Грузії та нанесення шкоди громадянам і урядовим структурам, вона порушила і паралізувала функціонування державних органів», - йдеться в заяві.

Розслідування грузинських правоохоронців, разом з інформацією, переданою партнерами, показало, що кібератака була спланована і проведена ГРУ РФ.

«Грузія засуджує дії РФ, які йдуть врозріз з міжнародними нормами і принципами, зазіхають на суверенітет і євроатлантичну інтеграцію Тбілісі».

МЗС Грузії закликало міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку діям РФ.

Як відомо, у жовтні 2019 року хакери зламали офіційний сайт президента Грузії і розмістили на ньому фотографії колишнього глави держави Михайла Саакашвілі. Фото було підписано I’ll be back.

До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.

«Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.