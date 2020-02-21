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    Технології

    Грузія звинуватила ГРУ Росії у масштабній кібератаці

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    У&nbsp;жовтні 2019 року&nbsp;хакери зламали&nbsp;офіційний сайт президента Грузії і розмістили на ньому фотографії колишнього глави держави Михайла Саакашвілі. Фото було підписано I&rsquo;ll be back - Грузія звинуватила ГРУ Росії у масштабній кібератаці
    У жовтні 2019 року хакери зламали офіційний сайт президента Грузії і розмістили на ньому фотографії колишнього глави держави Михайла Саакашвілі. Фото було підписано I’ll be back

    Грузія засуджує дії РФ, які йдуть врозріз з міжнародними нормами і принципами, зазіхають на суверенітет і євроатлантичну інтеграцію Тбілісі

    Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що кібератака на урядові сайти в жовтні 2019 року була організована ГРУ Росії.

    Про це йдеться в заяві МЗС Грузії.

    «Кібератака мала на меті підрив національної безпеки Грузії та нанесення шкоди громадянам і урядовим структурам, вона порушила і паралізувала функціонування державних органів», - йдеться в заяві.

    Розслідування грузинських правоохоронців, разом з інформацією, переданою партнерами, показало, що кібератака була спланована і проведена ГРУ РФ.

    «Грузія засуджує дії РФ, які йдуть врозріз з міжнародними нормами і принципами, зазіхають на суверенітет і євроатлантичну інтеграцію Тбілісі».

    МЗС Грузії закликало міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку діям РФ.

    Як відомо, у жовтні 2019 року хакери зламали офіційний сайт президента Грузії і розмістили на ньому фотографії колишнього глави держави Михайла Саакашвілі. Фото було підписано I’ll be back.

    До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.

    «Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.

    МЗС Росія ГРУ кібератака Грузія розслідування кібербезпека суверенітет хакер
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