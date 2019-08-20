Хакери можуть визначити пароль через звук клавіатури — дослідження



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Новий метод настільки ефективний, що його можна застосувати навіть у громадському шумному місці

Експерти винайшли технологію, що аналізує різні звукові частоти, коли текст набирають одночасно декілька осіб

Хакери можуть визначати пароль користувачів завдяки звукам, що лунають під час набору тексту на клавіатурі.

Такого висновку дійшли експерти із Південного методистського університету, що в Техасі, повідомляє Indepedent.

«Хакери можуть встановити пароль користувача завдяки простому прослуховуванню звуку набору тексту на клавіатурі», - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, новий метод настільки ефективний, що його можна застосувати навіть у громадському шумному місці, коли декілька людей одночасно набирають текст.

Експерти винайшли технологію, що аналізує різні звукові частоти, коли текст набирають одночасно декілька осіб.

Після отримання звукових сигналів дослідники змогли розшифрувати, на які клавіші натискали люди й у якому порядку вони це робили.

Таким чином можна не лише дізнатися паролі користувачів, а й зміст приватних емейлів або телефонних повідомлень.

Утім, імовірним хакерам все одно потрібно знати, на якому типі стола лежить клавіатура, адже на металевій чи дерев'яній поверхнях будуть різні звуки.