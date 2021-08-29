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    У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС

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    Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів стартував до МКС - У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС
    Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів стартував до МКС
    Фото: NASA

    Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9

    Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомили в NASA та виклали відео запуску корабля.

    Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

    Зазначимо, за 12 хвилин після старту вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети та самостійно вийшов на орбіту.

    Фахівці прогнозують стикування з МКС 30 серпня.

    До слова, марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

    Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

    Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

    Cargo Dragon везе астронавтам приблизно 2,2 тонни продуктів, обладнання та інших предметів для наукових експериментів.

    Теги: корабель NASA Флорида Twitter SpaceX Falcon
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    У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС