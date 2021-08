У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС

Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомили в NASA та виклали відео запуску корабля.

Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

Зазначимо, за 12 хвилин після старту вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети та самостійно вийшов на орбіту.

We have liftoff of the @Spacex Dragon spacecraft!



At 3:14am ET (07:14 UT), over 4,800 lbs (2,200 kgs) of @ISS_Research, food, and supplies launched from @NASA_Kennedy on its way to the @Space_Station: pic.twitter.com/m988W7j28o