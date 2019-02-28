Китайці похвалилися безпілотником вертикального злету на своєму есмінці



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Безпілотники VTOL будуть використовуватися для розвідки і спостереження.

Група китайських кораблів продовжує інтенсивні тренування в Південно-Китайському морі

В рамках триденних навчань групи кораблів військово-морського флоту КНР в Південно-Китайському морі на одному із залучених есмінців був помічений безпілотник вертикального злету і посадки (технологія VTOL). Про це пише китайське англомовне видання The Global Times.

Мова йде про корабель Lanzhou (170), який має відношення до есмінців класу Type 052C. Помічений безпілотник має тип БПЛА, що мають три фюзеляжі.

Гвинти підйому і посадки розміщені на бокових фюзеляжах. Основний гвинт для польоту кріпиться на кормі основного фюзеляжу. Розмах крил цього безпілотника складає до 4 метрів.

Такі системи вертикального злету і посадки чудово підійдуть для кораблів із обмеженим простором для стартових майданчиків. Очікується, що подібні БПЛА будуть використовуватися для розвідки і спостереження.

Раніше Китай заявив про розробку унікальної зброї проти терористів. Згідно із заявою китайських науковців, їх «мікрохвильова система активного стримування» знешкоджує ціль, паралізуючи підшкірні нерви і викликаючи у супротивника хворобливі відчуття. Стверджується, що установка не завдає постійних травм і не викликає в майбутньому проблем зі здоров'ям у тих, хто випробував на собі її вплив.