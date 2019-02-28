  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Китайці похвалилися безпілотником вертикального злету на своєму есмінці

    • Розсилка
    Безпілотники VTOL&nbsp;будуть використовуватися для розвідки і спостереження. - Китайці похвалилися безпілотником вертикального злету на своєму есмінці
    Безпілотники VTOL будуть використовуватися для розвідки і спостереження.

    Група китайських кораблів продовжує інтенсивні тренування в Південно-Китайському морі

    В рамках триденних навчань групи кораблів військово-морського флоту КНР в Південно-Китайському морі на одному із залучених есмінців був помічений безпілотник вертикального злету і посадки (технологія VTOL). Про це пише китайське англомовне видання The Global Times.

    Читайте також

    Мова йде про корабель Lanzhou (170), який має відношення до есмінців класу Type 052C. Помічений безпілотник має тип БПЛА, що мають три фюзеляжі.

    Гвинти підйому і посадки розміщені на бокових фюзеляжах. Основний гвинт для польоту кріпиться на кормі основного фюзеляжу. Розмах крил цього безпілотника складає до 4 метрів.

    Такі системи вертикального злету і посадки чудово підійдуть для кораблів із обмеженим простором для стартових майданчиків. Очікується, що подібні БПЛА будуть використовуватися для розвідки і спостереження. 

    Раніше Китай заявив про розробку унікальної зброї проти терористів. Згідно із заявою китайських науковців, їх «мікрохвильова система активного стримування» знешкоджує ціль, паралізуючи підшкірні нерви і викликаючи у супротивника хворобливі відчуття. Стверджується, що установка не завдає постійних травм і не викликає в майбутньому проблем зі здоров'ям у тих, хто випробував на собі її вплив.

    Читайте також
    розвідка Китай військові навчання корабель технології безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ