Корейська Samsung йде з ринку Китаю



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Компанія згортає виробництво через конкуренцію з боку місцевих виробників

Південнокорейська компанія Samsung припинила виробництво мобільних телефонів у Китаї через посилення конкуренції з боку вітчизняних конкурентів на найбільшому в світі ринку смартфонів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що компанія закрила протягом року два останніх заводу. Samsung припинила виробництво телефонів у Китаї слідом за іншими виробниками, які перенесли виробництво з Китаю через зростання витрат на робочу силу і уповільнення темпів економічного зростання.

Sony також заявила, що закриває свій завод з виробництва смартфонів в Пекіні і буде виробляти смартфони тільки в Таїланді. Apple як і раніше проводить свої продукти в Китаї.

Згідно з дослідженням ринку, частка Samsung на китайському ринку скоротилася до 1% у першому кварталі з 15% в середині 2013 року, поступившись швидкозростаючим китайських брендів, таких як Huawei і Xiaomi.

«В Китаї люди купують недорогі смартфони від вітчизняних брендів і дорогі телефони від Apple або Huawei. У Samsung мало надії на те, щоб відродити свою частку», - зазначив аналітик китайського ринку смартфонів Пак Сунг-Скор.

В Samsung заявили, що прийняли важке рішення у спробі підвищити ефективність, однак додали, що продовжать продажу в Китаї.

«Виробниче обладнання буде перерозподілено на інші світові виробничі майданчики, в залежності від нашої глобальної виробничої стратегії, заснованої на потребах ринку», - говориться в заяві компанії.