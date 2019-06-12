  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)

    • Розсилка
    Смартфон Samsung Galaxy M40 скоро може з'явитися в Україні - Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)
    Смартфон Samsung Galaxy M40 скоро може з'явитися в Україні

    Смартфон може записувати відео в 4K-якості та в режимі Super slow-mo 240fps.

    Компанія Samsung офіційно представила смартфон Samsung Galaxy M40, який відрізняється фірмовим дисплеєм Infinity-O, чіпсетом Snapdragon 675 і потрійною основною камерою.

    Новинка отримала безрамковий 6,3-дюймовий PLS дисплей з Full HD розширенням (2340×1080 пікселів), захищений склом Gorilla Glass. Співвідношення матриці до площі фронтальної панелі становить 91,8%, а в лівому верхньому куті передбачено отвір для фронтальної 16 Мп (F2.0) камери. До того ж технологія Screen sound перетворює матрицю в гучномовець, пише itc.ua.

    Читайте також

    Смартфон оснастили восьмиядерним чіпсетом Snapdragon 675 з обчислювальними ядрами Kryo 460 і графікою Adreno 612 GPU. Об'єм оперативної пам'яті становить 6 ГБ, місткість сховища даних — 128 ГБ з можливістю расшрить його до 512 ГБ за допомогою карт пам'яті microSD. Ємність батареї становить 3500 мАгод, хоча у того ж Samsung Galaxy M20 з екраном ідентичного розміру встановлена батарея на 5000 мАгод.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)
    Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)
    Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)

    На задній панелі корпусу Samsung Galaxy M40 можна знайти відразу три об'єктиви: 32 Мп (F1.7), 8 Мп (123° Ultra Wide) і 5 Мп (F2.2 Live Focus). Смартфон може записувати відео в 4K-якості та в режимі Super slow-mo 240fps. Там же розміщений LED-спалах і сканер відбитків пальців (також підтримується функція Fast Face Unlock).

    Працює смартфон під управлінням Android 9 Pie з фірмовою оболонкою Samsung OneUI, він підтримує формат Dolby Atmos, а також оснащений модулями NFC і Bluetooth 5.0. У комплект поставки включена зарядка на 15 Вт і навушники з роз'ємом USB Type-C (стандартного 3,5 мм аудіороз'єму немає).

    Зазначимо, що по суті ця модель повністю аналогічна представленій раніше Samsung Galaxy A60. Смартфон Samsung Galaxy M40 буде доступний в колірних варіантах Midnight Blue і Seawater Blue, його вартість в Індії стартує з позначки $290 (INR 19,990), а продажі у цій країні почнуться вже 18 червня. З урахуванням того, що інші смартфони M-серії вже продаються в Україні, споживачі можуть очікувати появи в країні і цієї новинки.

    Читайте також
    телефон інтернет технології смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ