Samsung показала, як виглядає смартфон Galaxy M40 (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смартфон Samsung Galaxy M40 скоро може з'явитися в Україні

Смартфон може записувати відео в 4K-якості та в режимі Super slow-mo 240fps.

Компанія Samsung офіційно представила смартфон Samsung Galaxy M40, який відрізняється фірмовим дисплеєм Infinity-O, чіпсетом Snapdragon 675 і потрійною основною камерою.

Новинка отримала безрамковий 6,3-дюймовий PLS дисплей з Full HD розширенням (2340×1080 пікселів), захищений склом Gorilla Glass. Співвідношення матриці до площі фронтальної панелі становить 91,8%, а в лівому верхньому куті передбачено отвір для фронтальної 16 Мп (F2.0) камери. До того ж технологія Screen sound перетворює матрицю в гучномовець, пише itc.ua.

Смартфон оснастили восьмиядерним чіпсетом Snapdragon 675 з обчислювальними ядрами Kryo 460 і графікою Adreno 612 GPU. Об'єм оперативної пам'яті становить 6 ГБ, місткість сховища даних — 128 ГБ з можливістю расшрить його до 512 ГБ за допомогою карт пам'яті microSD. Ємність батареї становить 3500 мАгод, хоча у того ж Samsung Galaxy M20 з екраном ідентичного розміру встановлена батарея на 5000 мАгод.

На задній панелі корпусу Samsung Galaxy M40 можна знайти відразу три об'єктиви: 32 Мп (F1.7), 8 Мп (123° Ultra Wide) і 5 Мп (F2.2 Live Focus). Смартфон може записувати відео в 4K-якості та в режимі Super slow-mo 240fps. Там же розміщений LED-спалах і сканер відбитків пальців (також підтримується функція Fast Face Unlock).

Працює смартфон під управлінням Android 9 Pie з фірмовою оболонкою Samsung OneUI, він підтримує формат Dolby Atmos, а також оснащений модулями NFC і Bluetooth 5.0. У комплект поставки включена зарядка на 15 Вт і навушники з роз'ємом USB Type-C (стандартного 3,5 мм аудіороз'єму немає).

Зазначимо, що по суті ця модель повністю аналогічна представленій раніше Samsung Galaxy A60. Смартфон Samsung Galaxy M40 буде доступний в колірних варіантах Midnight Blue і Seawater Blue, його вартість в Індії стартує з позначки $290 (INR 19,990), а продажі у цій країні почнуться вже 18 червня. З урахуванням того, що інші смартфони M-серії вже продаються в Україні, споживачі можуть очікувати появи в країні і цієї новинки.