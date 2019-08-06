Компанія Samsung запатентувала лінзи доповненої реальності



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Південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою

Такі «спецлінзи», незалежно від руху користувача, здатні чітко надавати інформацію фокусної відстані та збільшення кута огляду

Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент південнокорейської компанії Samsung на контактні лінзи доповненої реальності.

Про це повідомляє портал Patently Mobile з посиланнням на документ.

«Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент для Samsung на контактні лінзи доповненої реальності, що був виданий раніше цього місяця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою.

Основною перевагою таких контактних лінз Samsung є те, що вони в першу чергу призначені для реалізації доповненої реальності.

Зазначається, що такі «спецлінзи», незалежно від руху користувача, здатні чітко надавати інформацію фокусної відстані та збільшення кута огляду.