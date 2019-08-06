  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Компанія Samsung запатентувала лінзи доповненої реальності

    • Розсилка
    Південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою - Компанія Samsung запатентувала лінзи доповненої реальності
    Південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою

    Такі «спецлінзи», незалежно від руху користувача, здатні чітко надавати інформацію фокусної відстані та збільшення кута огляду

    Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент південнокорейської компанії Samsung на контактні лінзи доповненої реальності.

    Про це повідомляє портал Patently Mobile з посиланнням на документ.

    Читайте також

    «Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент для Samsung на контактні лінзи доповненої реальності, що був виданий раніше цього місяця», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою.

    1_59

    Основною перевагою таких контактних лінз Samsung є те, що вони в першу чергу призначені для реалізації доповненої реальності.

    Зазначається, що такі «спецлінзи», незалежно від руху користувача, здатні чітко надавати інформацію фокусної відстані та збільшення кута огляду.

    Читайте також
    США Південна Корея технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ