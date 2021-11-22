Марсохід зняв на відео найскладніший політ гелікоптера Ingenuity

Ingenuity здійснив 13-й політ, який зайняв 160,5 секунди

Національне космічне агентство США опублікувало відео тринадцятого польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі. Відео разом із релізом було опубліковано на сайті агентства.

Ingenuity – це марсіанський вертоліт із діаметром гвинтів близько метра, доставлений на цю планету марсоходом Perseverance. Він довів принципову можливість атмосферного польоту на Марсі і проклав дорогу можливим майбутнім більшим марсіанським літальним апаратам.

Ingenuity здійснив 13-й політ, який зайняв 160,5 секунди. Інженери місії вважають його одним із найскладніших, оскільки апарат пролетів велику відстань над геологічним об'єктом Сейта, сфотографувавши її під багатьма кутами з висоти близько 8 метрів.

Тепер NASA виклало відео цього польоту, знятого бінокулярною камерою марсоходу Mastcam-Z.

«Навіть на відстані 300 метрів ми бачимо чудовий крупний план зльоту та посадки через праве око Mastcam-Z»,– захоплюється Джастін Макі, заступник керівника програми Mastcam-Z.

Вертоліт приземлився за 12 метрів від місця зльоту, щоб уникнути нерівностей, створених при минулій посадці.

Нагадаємо, серед розробників гелікоптера Ingenuity є українець.

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