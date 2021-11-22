  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Марсохід зняв на відео найскладніший політ гелікоптера Ingenuity

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    NASA виклало відео польоту, знятого бінокулярною камерою марсоходу Mastcam-Z - Марсохід зняв на відео найскладніший політ гелікоптера Ingenuity
    NASA виклало відео польоту, знятого бінокулярною камерою марсоходу Mastcam-Z
    фото: NASA

    Ingenuity здійснив 13-й політ, який зайняв 160,5 секунди

    Національне космічне агентство США опублікувало відео тринадцятого польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі. Відео разом із релізом було опубліковано на сайті агентства.

    Ingenuity – це марсіанський вертоліт із діаметром гвинтів близько метра, доставлений на цю планету марсоходом Perseverance. Він довів принципову можливість атмосферного польоту на Марсі і проклав дорогу можливим майбутнім більшим марсіанським літальним апаратам.

    Ingenuity здійснив 13-й політ, який зайняв 160,5 секунди. Інженери місії вважають його одним із найскладніших, оскільки апарат пролетів велику відстань над геологічним об'єктом Сейта, сфотографувавши її під багатьма кутами з висоти близько 8 метрів.

    Тепер NASA виклало відео цього польоту, знятого бінокулярною камерою марсоходу Mastcam-Z.

    «Навіть на відстані 300 метрів ми бачимо чудовий крупний план зльоту та посадки через праве око Mastcam-Z»,– захоплюється Джастін Макі, заступник керівника програми Mastcam-Z.

    Вертоліт приземлився за 12 метрів від місця зльоту, щоб уникнути нерівностей, створених при минулій посадці.

    Нагадаємо, серед розробників гелікоптера Ingenuity є українець.

    Читайте також:
    Теги: США політ вертоліт NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Марсохід зняв на відео найскладніший політ гелікоптера Ingenuity