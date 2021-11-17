Як Росія ледь не знищила МКС

Цивілізований світ у шоці від безвідповідальних дій Кремля

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Русские сбили спутник. Свой. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник «Космос-1408», выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.

В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.

Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой МКС под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs – белая полоса это облако обломков, синяя точка – МКС.

Облако обломков находится на орбите от 440 до 520 километров.

МКС находится на орбите 420 километров.

То есть, попадание почти в яблочко.

Из-за этого американский и российский экипажи МКС дважды «вынужденно заперлись в кораблях «Союз» и «Crew Dragon», полностью готовые к эвакуации. Это цитата из сообщения NASA.

Также облако обломков угрожает китайской станции «Тяньгун».

Директор NASA Билл Нельсон в полном @#$%^: «Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту».

Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес в полном @#$%^: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в полном @#$%^: «Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы отреагировать на безответственный акт России».

Давайте еще раз. До меня тоже не сразу дошло. Уж на что я профессор оркологии и русофобии, но и то не сразу смог подобрать челюсть со стола.

Россия. Сбивает в космосе. Спутник. Обломки которого чуть не уничтожают МКС. Из-за чего экипаж станции лезет в спасательные шлюпки. А Белый дом, НАСА, Госдеп, Китай и Британия стоят полностью на ушах.

Меня спрашивают – Аркадий, почему вы так упорно верите, что Путин начнет войну. Это же не рационально. Ему же это не выгодно.

Да потому! Потому, что они «Гравитацию» умудрились сделать документальным фильмом!

Жизнь опять опередила мечту.

Орконавты, блин.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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