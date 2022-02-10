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    SpaceX втратила близько 40 супутників Starlink

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    SpaceX через магнітну бурю втратила 40 з 49 супутників Starlink - SpaceX втратила близько 40 супутників Starlink
    SpaceX через магнітну бурю втратила 40 з 49 супутників Starlink
    фото: spacex.com

    Причиною втрати супутників у компанії називають геомагнітну бурю, що сталася 4 лютого

    Близько 40 із 49 найновіших мікросупутників Starlink компанії SpaceX, які були запущені 3 лютого 2022 року, зійшли з орбіти через сильну магнітну бурю, повідомляє компанія на своєму сайті.

    «Попередній аналіз показує, що підвищений опір на малих висотах завадив їм вийти з безпечного режиму, щоб почати маневри щодо підвищення орбіти, і до 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі», – йдеться у повідомленні.

    У SpaceX допускають втрату 40 із 49 космічних апаратів. Ракета-носій Falcon 9 вивела 49 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту у четвер, 3 лютого. Причиною втрати супутників у компанії називають геомагнітну бурю, що сталася 4 лютого.

    Як відзначили в SpaceX це природне явище викликає нагрівання атмосфери та збільшення її щільності на малих висотах. При цьому «ризик зіткнення з іншими супутниками нульові», оскільки через особливості своєї конструкції Starlink руйнуються при вході в атмосферу, запевнили в компанії.

    Нагадаємо, 1 лютого SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео).

    Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Теги: SpaceX Falcon
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    SpaceX втратила близько 40 супутників Starlink