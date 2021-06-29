Microsoft випустила попередню версію Windows 11

Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС

Для користувачів доступні деякі з нових функцій, що були представлені на івенті Microsoft

Корпорація Microsoft випустила першу версію нової Windows 11, яка доступна для тестування. Про це повідомили у блозі компанії.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю. І от тепер для учасників програми попередньої оцінки стала доступною перша версія нової Windows 11.

Для користувачів доступні деякі з нових функцій, що були представлені на івенті Microsoft. Версія демонструє вдосконалений інтерфейс з відцентрованою панеллю задач, переробленим меню «Пуск» і поліпшеним управлінням вікнами.

Однак для того, щоб побачити деякі з просунутих функцій, як інтегрований чат Microsoft Teams і сумісність з Android-додатками, доведеться почекати.

Щоб випробувати попередню версію Windows 11, треба зареєструватися на сайті або в розділі «Програма попередньої оцінки Windows» в налаштуваннях.

Перед тим, як завантажувати Windows 11, необхідно переконатися, що комп’ютер відповідає мінімальним вимогам для обладнання (64-розрядний процесор, 4 Гб оперативної пам’яті і 64 ГБ пам’яті тощо).

Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС, однак відомо, що оновлення для користувачів Windows 10 буде безкоштовним.