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    Microsoft випустила попередню версію Windows 11

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    Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС - Microsoft випустила попередню версію Windows 11
    Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС
    Фото: Microsoft

    Для користувачів доступні деякі з нових функцій, що були представлені на івенті Microsoft

    Корпорація Microsoft випустила першу версію нової Windows 11, яка доступна для тестування. Про це повідомили у блозі компанії.

    У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю. І от тепер для учасників програми попередньої оцінки стала доступною перша версія нової Windows 11.

    Для користувачів доступні деякі з нових функцій, що були представлені на івенті Microsoft. Версія демонструє вдосконалений інтерфейс з відцентрованою панеллю задач, переробленим меню «Пуск» і поліпшеним управлінням вікнами.

    Однак для того, щоб побачити деякі з просунутих функцій, як інтегрований чат Microsoft Teams і сумісність з Android-додатками, доведеться почекати.

    Щоб випробувати попередню версію Windows 11, треба зареєструватися на сайті або в розділі «Програма попередньої оцінки Windows» в налаштуваннях.

    Перед тим, як завантажувати Windows 11, необхідно переконатися, що комп’ютер відповідає мінімальним вимогам для обладнання (64-розрядний процесор, 4 Гб оперативної пам’яті і 64 ГБ пам’яті тощо).

    Наразі Microsoft не сповіщає про дату релізу остаточної версії нової ОС, однак відомо, що оновлення для користувачів Windows 10 буде безкоштовним.

    Теги: Microsoft Windows
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    Microsoft випустила попередню версію Windows 11