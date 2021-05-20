Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer

Стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge

Microsoft із 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer — однієї з найперших програм для перегляду вебсторінок, створеної ще в 1995 році. Після цього стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge. Про це Microsoft повідомила у блозі Windows.

Рішення пояснюють тим, що Internet Explorer — менш швидкий і сучасний браузер, ніж Microsoft Edge. Крім того, останній має вбудований «режим IE» для перегляду старих сторінок, а тому проблеми сумісності зі старими вебсторінками виникнути не повинно.

Microsoft перелічує й інші переваги Edge над Internet Explorer: краща швидкість завантаження сторінок, більша зручність у користуванні, а також покращена безпека (Microsoft стверджує, що Edge захищеніший за Google Chrome).

Тим, хто досі використовує Internet Explorer, радять перейти на Microsoft Edge ще до червня 2022 року. А якщо йдеться про компанію, де під цей браузер розроблені додатки, то у Microsoft запевняють, що Edge підтримуватиме їхню роботу в режимі сумісності.