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    Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer

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    &nbsp;Microsoft із 2022 року припинить підтримку браузера Internet Explorer - Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer
     Microsoft із 2022 року припинить підтримку браузера Internet Explorer
    Фото: колаж 24 каналу

    Стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge

    Microsoft із 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer — однієї з найперших програм для перегляду вебсторінок, створеної ще в 1995 році. Після цього стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge. Про це Microsoft повідомила у блозі Windows.

    Рішення пояснюють тим, що Internet Explorer — менш швидкий і сучасний браузер, ніж Microsoft Edge. Крім того, останній має вбудований «режим IE» для перегляду старих сторінок, а тому проблеми сумісності зі старими вебсторінками виникнути не повинно.

    Microsoft перелічує й інші переваги Edge над Internet Explorer: краща швидкість завантаження сторінок, більша зручність у користуванні, а також покращена безпека (Microsoft стверджує, що Edge захищеніший за Google Chrome).

    Тим, хто досі використовує Internet Explorer, радять перейти на Microsoft Edge ще до червня 2022 року. А якщо йдеться про компанію, де під цей браузер розроблені додатки, то у Microsoft запевняють, що Edge підтримуватиме їхню роботу в режимі сумісності.

    Теги: Google Microsoft безпека Windows Chrome
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    Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer