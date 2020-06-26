Microsoft змінила дизайн для Windows 10 (фото)



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Новий дизайн для Windows 10

Елементи інтерфейсу отримають напівпрозоре тло

Компанія Microsoft представила нове меню для Windows 10. Новий дизайн Windows 10 отримає адаптивні плитки і напівпрозорий фон. Зображення елементів операційної системи були представлені командою Microsoft 365 в акаунті компанії на Facebook.

За задумом розробників системи, елементи інтерфейсу отримають напівпрозорий фон, що дозволить їм більш гармонійно виглядати в умовах денної або нічної теми. Плитки Live Tiles матимуть тло, яке відповідає решті оформлення операційної системи. Список запущених програм, що з'являється після натискання на кнопку «Пуск», також не матиме постійної кольорової підкладки.

Нове меню для Windows 10

Нове меню для Windows 10

У повідомленні Microsoft 365 йдеться про те, що нове оформлення зумовлене обговоренням теми інклюзивності та рівності. Компанія також уточнила, що за допомогою оновленого оформлення намагається підтримати рух ЛГБТ. При цьому не повідомляється, чи є новий дизайн фінальним і коли він буде доступний на Windows 10.

Нагадаємо, раніше компанія визнала, що в багатьох випадках апдейти для ОС встановлюються неправильно через помилки в системі. Вони походять через функцію швидкого запуску (Fast Startup), яка активована за замовчуванням в більшості операційних систем. Названа функція заважає установці нових компонентів Windows.